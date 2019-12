Guidon Titan nodigt iedereen uit om mee te fietsen naar Kortrijk voor Stichting Me To You Sam Vanacker

09 december 2019

15u01 0 Tielt De vrienden achter de Guidon Titan-retrokoers laten zich net als vorig jaar terug van hun warmste kant zien tijdens de Warmste Week. Al wordt het concept van ‘Peloton For Life’ dit keer wat toegankelijker gemaakt. De groep fietst op zondag 22 december naar Kortrijk en nodigt iedereen uit om mee te fietsen. Ook minder geoefende fietsers zijn uitdrukkelijk welkom.

“Retrofietsen, gewone fietsen, elektrische fietsen of koersfietsen, alles is toegelaten. Hoe meer hoe liever”, zegt Tine Warlop, die samen met Lode Bogaert, Joke Lannoo, Jan Roelstraete en Wouter Isebaert zorgt voor de organisatie. “We plannen een lange rit van 75 kilometer heen en terug en eentje van 25 kilometer enkel. Starten doen we op 22 december om 9 uur in de Holdestraat 67 in Tielt, terwijl we een half uurtje later ook een startplek hebben aan café De Kortekeer in Dentergem. Eens in Kortrijk aangekomen zorgen we voor warme soep en een pistolet met beleg. We kijken even rond ter plaatse en vertrekken dan terug naar huis.”

“De bedoeling is om zoveel mogelijk sponsorkaarten te verzamelen”, gaat Tine verder. “Eentje kost 25 euro en je hebt er minstens een nodig als je wil meefietsen. De sponsorkaarten zijn nog te koop tot 17 december. Je kan het bedrag betalen de dag zelf of het overmaken op BE45 1030 5794 0289 met mededeling van de naam en het aantal deelnemers. De opbrengst gaat dit jaar naar de stichting Me To You, die patiëntenzorg en onderzoek naar leukemie en aanverwante bloedziektes steunt.