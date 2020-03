Grote maatregelen voor corona, veel creativiteit en solidariteit in en rond Tielt: blijf het hier live volgen Arne Hanseeuw Valentijn Dumoulein Sam Vanacker Anthony Statius

13 maart 2020

08u59 12 Tielt De scholen houden de deuren vanaf maandag gesloten, restaurants en cafés gaan na vrijdagavond onherroepelijk dicht, voor winkels gelden strengere regels: de maatregelen tegen de coronacrisis worden flink opgeschroefd. Maar die maatregelen vergen creatieve oplossingen. Veel horecazaken bieden takeaway-service aan, cafés halen vrijdag nog eens alles uit de kast. Hoe pakt de school van uw kind de mogelijke opvang aan de komende weken? Volg het hier.

PITTEM: De geplande bloedinzamelingen van het Rode Kruis gaan wél door. Burgemeester Ivan Delaere benadrukt dat een voldoende hoge bloedvoorraad levens kan redden. Daardoor zijn bloedinzamelacties nog steeds prioritair en zullen de geplande acties in De Fontein op donderdag 19 maart en in het Buurthuis van Egem op dinsdag 24 maart wel doorgaan. Op beide locaties kan je telkens tussen 16.30 uur en 20 uur terecht.

TIELT: De Fietsersbond van Tielt was van plan om op 20 maart de fietsende pendelaars te trakteren op een applaus, maar de applausdag is uitgesteld tot een latere datum.

ZWEVEZELE: De plechtige eerstesteenlegging van de nieuwbouw van basisschool De Vlieger, die gepland stond op 3 april, is afgelast. Allicht wordt na de paasvakantie een nieuwe datum gekozen.

RUISELEDE: De gemeenteraad die op donderdag 19 maart zou plaatsvinden is afgelast.

TIELT: De Chiro van Kanegem komt origineel uit de hoek. De fysieke chiro-afspraak op zaterdag is dan wel gerschrapt, voortaan zet de leiding elke zaterdag een opdrachtje voor de leden op hun Facebookpagina. Wie de opdracht als eerste tot een goed einde brengt, wint een geschenkje dat dan na de crisis bezorgd wordt.

TIELT: Het pas gelanceerde handelaarsplatform #shoppingtielt communiceert. “Naar aanleiding van de recente maatregelen tegen het verspreiden van het Coronavirus, zijn we verplicht om de meeste van onze winkels te sluiten tijdens het weekend. Maar we hebben beslist om tijdens de week extra open te zijn voor onze klanten. Voortaan zijn de meeste zaken ook op maandag(namiddag) open, op donderdag en vrijdag blijven we open tot 19 uur. Shoppingevent Window Fashion van 21 en 22 maart is vanzelfsprekend geannuleerd.”

TIELT: De horecazaken op de markt openen vandaag een laatste keer de deuren. Christophe Volpato van Charlie’s roept iedereen op om de horeca te steunen en massaal buiten te komen vandaag. Tegelijk hoopt hij dat de horeca straks op steun kan rekenen van de overheid om de komende weken door te komen.

TIELT: Het einde van café Ter Halle zal niet verlopen zoals voorzien. Het café zou eind maart sluiten, maar dat afscheid komt nu in het gedrang. Jochen Lefebre laat weten dat hij nadenkt over een alternatief om toch nog in stijl te kunnen afsluiten.

TIELT: Slagerij Delbaere, die vandaag na opfrissingswerken heropende, stelt het feestelijke openingsweekend uit naar een latere datum. De slagerij is dit weekend wel gewoon open.

TIELT/WINGENE: Frituren mogen wel open blijven, op voorwaarde dat er alleen op bestelling en met afhaal gewerkt wordt. Ter plekke de frietjes opeten kan niet meer. Zo sluit onder meer frituur De Passage uit Wingene hun verbruikerszaal.

TIELT: Jeugdcafé Pièce Unique organiseert een laatste fuifje. Wie Corona-bier bestelt, krijgt er eentje gratis.

TIELT: Ook in Café Barville wordt uitgepakt met promotie. Tussen 22 en 23 uur is er happy hour op alles. Op is op.

TIELT: Sies Baert en Robin Bossuyt openen vandaag ook een laatste keer de deuren van jeugdcafé De Keet. Het eerder geplande evenement ‘Omer Hoe Beter’ (2+1 bij twee bestelde Omers) blijft doorgaan. De uitbaters roepen wel de klanten wel uitdrukkelijk op om het sluitingsuur te respecteren en om middernacht rechtstreeks naar huis te gaan, zonder overlast te veroorzaken.

TIELT: Woon-en decoratiezaak De Kamenier moet de komende drie weekends verplicht de deuren sluiten, maar compenseert dat door tijdelijk alles gratis te verzenden voor wie online bestelt.

TIELT: Café het 3de Spoor is vandaag open tot middernacht. Pintjes van het vat worden aan amper een euro verkocht.

PITTEM: Café de Oude Posterie opent al om 16 uur de deuren en tot middernacht krijg je twee pintjes voor de prijs van een. Het wordt meteen ook de laatste dag dat barman Xavier De Rudder er achter de toog staat. Hij zou op 29 maart de fakkel doorgeven aan KLJ-collega Gertjan Dewulf, maar door het coronavirus valt het afscheid van Xavier een pak vroeger dan gepland.

RUISELEDE: Restaurant Tafel 10 pakt vanaf zaterdag uit met een afhaalformule. Meer info via info@tafel10.be of 0476/336.225.

WINGENE: Er is een gemeentelijke info-lijn geopend voor vragen over de nieuwe maatregelen en instructies bij corona. Bellen kan op 051/65.00.70. Het gemeentehuis en het Sociaal Huis blijven open, maar het zwembad, de bibliotheek en alle gemeentelijke recreatieve en culturele zalen en gebouwen sluiten.

Updates volgen