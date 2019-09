Groen Tielt pakt vervuiling waterlopen via rioolputjes aan Sam Vanacker

09u11 4 Tielt ‘Hier begint de zee. Niets ingooien aub.’ Die boodschap vind je voortaan naast verschillende rioolputjes in het centrum van Tielt. Het gaat om het resultaat van een actie van Groen Tielt in het kader van World Cleanup Day.

In de loop van vrijdag en zaterdagochtend trokken vrijwilligers van Groen Tielt op pad met spuitbus en een sjabloon. Onder meer aan het station, op de markt en aan verschillende cafés en restaurants werd een boodschap aangebracht. ‘‘Hier begint de zee. Niets ingooien aub’ is een campagne van intercommunale Intradura en Mooimakers om de vervuiling van waterlopen via rioolputjes tegen te gaan. Veel mensen denken dat het water dat in de rioolputjes op straat terecht komt uiteindelijk via het riool naar een waterzuiveringsstation gevoerd wordt, maar door de stelselmatige vernieuwing van de rioleringen is dat niet langer het geval. Het zuivere regenwater dat in de straatroosters vloeit, loopt in veel gevallen rechtstreeks terug naar de natuur.

De campagne kreeg inmiddels in heel wat steden en gemeenten navolging en Tielt blijft dus niet achter. “We focussen specifiek op de sigarettenpeuk”, zegt Filip De Bruyne van Groen Tielt. “Veel rokers zien één weggegooide sigarettenpeuk als iets vrij onschuldig. Zo worden er in Vlaanderen elke dag 100.000 peuken weggegooid, goed voor bijna de helft van al het zwerfvuil. Een sigarettenpeuk is bovendien niet biologisch afbreekbaar. Het duurt tussen de 2 en 15 jaar totdat de peuk in kleine stukjes afbreekt. Sigarettenpeuken breken zo moeilijk af dat ze jarenlang in zee drijven en zo zelfs tot in het poolijs terug te vinden zijn.”

De verf die gebruikt werd voor het aanbrengen van de boodschap is niet-permanente krijtverf, die na zowat zes maanden vanzelf verdwenen zal zijn.