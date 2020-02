Groen Tielt deelt ‘Valentrein’-kaartjes uit aan 500 pendelaars Sam Vanacker

14 februari 2020

10u46 1 Tielt Honderd lokale Groenafdelingen deelden vrijdagmorgen ‘Valentrein’-kaartjes uit om pendelaars te bedanken die elke dag het openbaar vervoer nemen. Ook aan het station van Tielt werden vijfhonderd pendelaars, scholieren en studenten bedankt met een ‘Valentrein’-kaartje en een muntbonbon.

Vlaams parlementslid Björn Rzoska en Kamerlid Kim Buyst pleiten al langer voor een uitbreiding van het aanbod aan openbaar vervoer. “De tevredenheid bij zowel de trein-, tram-, als busreizigers staat lager dan ooit en de stiptheidscijfers zijn al jaren aan het dalen. De ticketprijzen maken de omgekeerde beweging en zijn de in sommige gevallen zelfs verdubbeld. Er is dringend nood aan meer investeringen in treinen, trams en bussen, ook na 20 uur. Zeker buiten de steden is het aanbod ontoereikend en na 20 uur valt het aanbod helemaal weg. Na een film, concert of etentje met de trein naar huis gaan, is in vaak niet mogelijk”, weten Rzoska en Buyst.

“Ook in Tielt is het trein- en busaanbod bijna uitsluitend beperkt tot woon-werk- en schoolverkeer”, bevestigt Filip De Bruyne van Groen Tielt. Om na een avondje uit terug thuis te raken vanuit Gent moet je in het weekend al om 20.53 uur de laatste trein nemen. Het aanbod van bus of trein is de afgelopen jaren stelselmatig achteruit gegaan. Maar als het openbaar vervoer een echt alternatief wil zijn voor de wagen moet er meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen.”