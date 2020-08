Groen licht voor eerste Tielts Gaming Kampioenschap op 5 september Sam Vanacker

27 augustus 2020

18u09 0 Tielt Baptiste Ghesquiere en Stijn De Rammelaere hebben groen licht gekregen voor hun eerste Tielts Gaming Kampioenschap. Het duo kocht begin maart twaalf Playstations en wilde in het begin van de zomer een reeks FIFA-tornooien organiseren in Zaal 7, maar door de coronacrisis was het onduidelijk of het event nog zou kunnen doorgaan.

“Vandaag kregen we het verlossende bericht van het stadsbestuur dat we op 5 september het kampioenschap kunnen en mogen organiseren”, laat Baptiste weten. “De voorbije maanden hebben we heel wat positieve feedback gekregen op ons initiatief. Ook de prijzenpot is aardig gevuld dankzij enkele mooie sponsors. Je kunt een abonnement winnen voor het Esports Center Outplayed in Kortrijk, Moovly.com biedt online video software voor klassen en we hebben uiteraard ook de titel van allereerste Tieltse Gaming Kampioen in de prijzenkast, net als enkele waardebonnen. In totaal is de eerste prijs ongeveer 800 euro waard.”

Inschrijven voor het eerste Tieltse Gaming Kampioenschap kan nog steeds via www.bizzinga.be/choice. Een volledig overzicht van de te winnen prijzen is te vinden op www.bizzinga.be/prize. Ook vrijwilligers die alles in goede banen helpen leiden zijn nog welkom en kunnen terecht op crew@bizzinga.be