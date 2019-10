Gratis soep naar aanleiding van Tiendaagse van Geestelijke Gezondheid SVR

15u52 3 Tielt 71 organisaties in Midden West-Vlaanderen trekken ten strijde tegen vereenzaming tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. In Tielt werd in het kader daarvan dinsdag het project ‘Soep met babbeltjes’ afgetrapt. Nog tot en met 10 oktober trekt een soepmobiel met gratis soep door Tielt en de deelgemeenten.

Tien dagen lang maakt een soepmobiel een grote tournee langs de (Groot-)Tieltse wijken. Met uitzondering van zondag 6 oktober wordt elke dag tussen 10 en 12 uur op een andere locatie soep geserveerd. Zo hoopt de stad een steentje bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid. “Onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de Belgen zich soms eenzaam voelt”, zegt zorgschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Een sociaal netwerk uitbouwen en binding zoeken met de buurt waarin je woont of werkt kan al een groot verschil maken. Buurtbewoners kunnen gratis een kom soep drinken, maar tegelijk komen ze met elkaar in contact en kunnen ze een babbeltje slaan.”