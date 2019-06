Gratis screening in Sint-Andriesziekenhuis naar aanleiding van de Week van het Hartritme Sam Vanacker

13 juni 2019

10u32 14 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis en de Belgian Heart Rhythm Association organiseren op woensdag 19 juni gratis hartritmescreenings en reanimatietrainingen.

Iedereen vanaf 40 jaar heeft één kans op vier om ooit voorkamerfibrillatie te krijgen, een ernstige aandoening die het risico op een trombose vervijfvoudigt. De Week van het Hartritme, die loopt van 17 tot 21 juni, wil de aandacht vestigen op deze aandoening. Via preventieve screenings kan het risico op (latere) voorkamerfibrillatie in kaart worden gebracht. De screenings vinden plaats op woensdag 19 juni tussen 10 en 16 uur in de inkomhal van het ziekenhuis. Vooraf inschrijven is niet nodig. Doorlopend zijn er ook initiaties reanimatie.