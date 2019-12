Grandeco schenkt voor meer dan 7.000 euro aan Studio 100-speelgoed aan gezinnen die het wat moeilijker hebben Sam Vanacker

13u39 0 Tielt Dankzij Grandeco liggen er straks honderden pakjes onder de kerstboom voor kinderen van gezinnen die het wat moeilijker hebben. Het Tieltse wanddecoratiebedrijf, dat al langer een licentieovereenkomst heeft met Studio 100, schonk namelijk een grote partij speelgoed aan Het Sociaal Huis en aan voedselbedelingscentrum De Doorgang.

Het gaat om honderden stukken speelgoed, met een waarde van meer dan zevenduizend euro. “Begin dit jaar kregen we de vraag van Grandeco of we iets konden doen met nieuw speelgoed, met de uitdrukkelijke vraag om het te schenken aan kansarmen”, legt schepen van Sociale Zaken Roos Tack (CD&V) uit. “Een bijzonder gul aanbod waar we uiteraard dankbaar op zijn ingegaan. We legden contact met de mensen van De Doorgang en voor het eerst had men voor elk van de negentig kinderen tijdens het jaarlijkse sinterklaasfeest nieuw speelgoed.”

Al houdt het daarmee niet op, want het Sociaal Huis heeft nog een flinke hoeveelheid speelgoed liggen. “De Sint heeft al enkele mensen bezocht waarvan wij met het Sociaal Huis weten dat ze het moeilijk hebben. En de kerstman zal hetzelfde doen. Verder zal een deel van het speelgoed bij ons blijven om later te gebruiken bij andere gelegenheden. We zullen zorgen dat het bij de juiste mensen terechtkomt.”