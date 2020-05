Gouverneur fluit stadsbestuur terug door fouten bij samenstelling adviesraad Sam Vanacker

20 mei 2020

16u54 2 Tielt Het stadsbestuur van Tielt zal de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) opnieuw moeten doen. De leden van dat adviesorgaan werden eigenlijk op 5 maart al aangeduid, maar zowel over de gevolgde procedure als over de samenstelling van de raad liepen klachten binnen bij de gouverneur. Die fluit het stadsbestuur nu terug.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is een adviesorgaan dat los staat van het gemeentebestuur en over de aanduiding van de kandidaat-leden dient te worden gestemd door de gemeenteraad. In Tielt werden de dertien leden op 5 maart aangeduid, maar de procedure moet opnieuw doorlopen worden. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) beslist op basis van enkele klachten. Enerzijds blijkt dat de aanduiding via een geheime stemming gebeurde, wat wettelijk niet mag. Een tweede, belangrijker, struikelblok is dat een van de leden van de commissie de grootvader is van een van de gemeenteraadsleden voor CD&V. Het raadslid in kwestie had door de bloedverwantschap niet mogen deelnemen aan de stemming, maar deed dat wel.

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) bevestigt. “Eigenlijk is er aan de procedure niets veranderd tegenover zes jaar geleden. Ook andere besturen hanteren een geheime stemming op een besloten zitting. Wellicht was dat geen probleem geweest als de tweede reden er niet was geweest. Hoe dan ook zal de procedure inderdaad opnieuw doorlopen worden.”