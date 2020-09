Gildhof trapt nieuw seizoen in stijl af met nieuwe inkomhal Sam Vanacker

24 september 2020

17u58 0 Tielt Cultuurcentrum het Gildhof is helemaal klaar om opnieuw publiek te ontvangen. Donderdag werd de laatste hand gelegd aan de nieuwe, imposante inkomhal en daarmee wordt meteen ook het eerste volledige cultuurseizoen sinds de ontdekking van het asbest in 2015 in stijl afgetrapt.

Tijdens de maanden dat het Gildhof dicht was, is niet stilgezeten. Nadat eerder de schouwburgzaal compleet gemoderniseerd werd, kreeg nu ook de inkomhal een heel stevige facelift. De hal is helemaal wit geschilderd en het oude sas, dat al sinds de jaren tachtig de ingang vormde, is verdwenen. In de plaats daarvan is een draaideur geïnstalleerd en werden de grote ramen naar boven doorgetrokken, wat voor veel meer lichtinval zorgt. Verder werd ook de balie volledig vernieuwd en werd de buitenwand van de schouwburgzaal bekleed met frisse, houten panelen. Datzelfde hout keert ook terug in de fotogang tussen de inkom en de achterkant van het cultuurcentrum. Minder zichtbaar maar niet minder belangrijk is dat ook de elektriciteit en het ventilatiesysteem vernieuwd zijn. Alles samen gaat het om een investering van 259.723 euro.

Nog werk op de plank

“Aan de linker-en rechterkant van de vernieuwde ingang komen er straks ook nog twee ledschermen, waar dan de digitale affiches van de voorstellingen getoond zullen worden”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “De eerste bezoekers zijn woensdag al langs gekomen voor de eerste filmvertoning van het seizoen. De reacties waren heel positief. In zekere zin is het de voorlopige bekroning van een werk dat eigenlijk vijf jaar geleden al startte, toen er voor het eerst asbest ontdekt werd. Al ligt er nog wel wat werk op de plank. Zo moet het Vossenhol (de kelderzaal -nvdr.) nog vernieuwd worden, terwijl ook de achterkant nog aangepakt zou moeten worden.” Al zullen die werken niet voor meteen zijn omdat het Gildhof de voorbije jaren al een zware dobber geweest is voor de stad.

De eerste echte voorstelling van het seizoen staat gepland voor 9 oktober. Die voorstelling is ‘Locke’ met Koen De Graeve en Tom Vermeir, is volledige uitverkocht. “Ondanks corona de reservaties terug vlot binnen”, gaat de schepen verder. “Vorige maand zagen we dat er nog wat terughoudendheid was, maar nu lijkt het publiek die drempelvrees overwonnen te hebben. We hebben ook heel bewust geen grote papieren seizoensbrochure uitgebracht, maar werken in de plaats daarvan met folders met de programmatie voor twee maanden ver. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen.”

Coronarichtlijnen

Het Gildhof werkte ondertussen ook een coronaproof draaiboek uit. Zo worden er per voorstelling maximaal 150 bezoekers toegelaten en in de schouwburgzaal wordt telkens een rij vrijgelaten om de afstandsregels te respecteren. Mondmaskers tijdens de voorstellingen zijn verplicht en er wordt ook met een circulatieplan gewerkt. Bezoekers komen binnen aan de kant van de Sint-Michielsstraat en dienen de schouwburg te verlaten aan de kant van de Volderstraat.

Tickets voor de voorstellingen en info over de programmatie zijn te vinden op www.gildhof.be.