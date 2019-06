Gildhof lanceert nieuw cultuurseizoen in stijl met nieuw logo en nieuwe website Sam Vanacker

26 juni 2019

18u57 0 Tielt Dinsdag werd in cultuurcentrum Het Gildhof het eerste echte complete cultuurseizoen sinds de ontdekking van het asbest in 2015 voorgesteld. De Tieltse cultuurtempel heeft haar tweede adem duidelijk gevonden en neemt meteen een volledig nieuwe start met een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en een nieuwe website.

Door de asbestgeschiedenis en de daarop volgende renovatiewerken stonden de medewerkers bij de voorstelling van het vorige - gedeeltelijke - cultuurseizoen vorig jaar nog op een werf te speechen, maar dinsdag werd het programma voorgesteld in een volledig vernieuwde en modern uitgeruste schouwburgzaal, klaar om het publiek te ontvangen. “De hele groep staat te popelen om er terug een serieuze lap op te geven”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Het Gildhof is lang gesloten geweest, maar we zijn vastberaden om onze Tieltse cultuurtempel terug op de kaart te zetten.”

Nieuw logo

En er wordt geen half werk geleverd. Het oude logo van het CCG werd volledig opgefrist en is voortaan een roodblauwe combinatie van de letters C, G en T, met daaronder in het blauw de letters ‘Gildhof’. “Diezelfde stijl wordt de komende weken en maanden doorgevoerd in alle communicatie”, legt communicatiemedewerker Nick Demey uit. “Aanstaande maandag wordt bovendien ook een volledig vernieuwde website gelanceerd, vormgegeven in de nieuwe stijl en heel gebruiksvriendelijk opgebouwd.”

Jan Decleir

Los van de vorm is ook de inhoud veelbelovend. Zoals gewoonlijk biedt het seizoen 2019-2020 voor elk wat wils. Theater Zuidpool, het Eenzame Westen, Marx Van Heldenberg en een muzikaal begeleide Josse Depauw. Ook Jan Decleir komt naar Tielt met een nieuwe voorstelling. Hij is lang de enige theatergrootheid niet. Ook Herbert Flack, Maaike Cafmeyer, Warre Borghmans, Dimitri Leue en Lieven Scheire komen langs. Verder is er ook ruimte voor humor met Freddy De Vadder, Bert Kruismans en David Galle. Ook de kinderen en de jeugd worden in de watten gelegd met onder andere Kapitein Winokio en het jongerenfestival Plankgas. Net als de voorbije jaren wordt overigens ook terug intensief samengewerkt met Theater Malpertuis.

Tickets en abonnementen nu ook digitaal

Samen met de nieuwe website wordt ook een nieuw online bestelsysteem gelanceerd. Losse tickets zijn pas vanaf 2 september beschikbaar, maar abonnementen kunnen vanaf vijf voorstellingen naar keuze samengesteld worden vanaf eind juni. Dat kan voortaan allemaal online, al blijven ook de klassieke abonnementsformulieren bestaan en kan er ook nog steeds telefonisch gereserveerd worden.

Vanaf maandag is het nieuwe cultuuraanbod integraal te raadplegen op de nieuwe website www.gildhof.be.