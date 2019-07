Gezellige parochienamiddag tijdens Aarsele kermis CDR

31 juli 2019

08u34 2

Op zondag 4 augustus, Aarsele-kermis, staan de deuren van het Parochiaal Centrum in de Jules Van Ooststraat 14 open om iedereen te ontvangen op de Gezellige Parochienamiddag, georganiseerd door het Parochiaal Comité. Vanaf 14.30 uur is iedereen er welkom voor een pannenkoek, ijscoupes of een verfrissing.