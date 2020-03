Gewezen begrafenisondernemer Gérard Dhondt overleden Sam Vanacker

20 maart 2020

11u30 6 Tielt Gewezen begrafenisondernemer Gérard Dhondt is donderdag overleden in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Hij zou op 8 mei 90 geworden zijn.

Gérard en zijn echtgenote Albertine Cleppe runden decennialang de familiale begrafenisonderneming in de Stationsstraat. Gérards vader René, die al sinds de jaren dertig een transportbedrijf runde in Tielt, kocht in 1957 het voormalige hotel de La Boucherie en gaandeweg legde familie zich toe op uitvaarten. Gérard Dhondt was ook actief in de gemeentepolitiek. Hij zetelde voor de liberalen een kwarteeuw in de gemeente- en/of OCMW-raad van Tielt. In 2000 werd begrafenisonderneming Dhondt overgenomen door Karel Bockelandt.

Door de maatregelen rond het coronavirus zal de uitvaartdienst plaatsvinden in beperkte familiale kring. Alleen de dichtste familieleden kunnen een laatste groet brengen in uitvaartcentrum Dhondt & Bockelandt. Online condoleren kan wel op www.bockelandt.be.