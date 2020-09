Gevaarlijk kruispunt Holdestraat krijgt voorlopig geen waarschuwingsbord, maar raadslid geeft niet op Sam Vanacker

04 september 2020

10u21 1 Tielt De geplande extra signalisatie aan het kruispunt van de Holdestraat met de Meulebeeksesteenweg komt er voorlopig niet. Oppositieraadslid Mia Callewaert (N-VA) ijvert daar al negen maanden voor De geplande extra signalisatie aan het kruispunt van de Holdestraat met de Meulebeeksesteenweg komt er voorlopig niet. Oppositieraadslid Mia Callewaert (N-VA) ijvert daar al negen maanden voor nadat haar 78-jarige pluspapa er aangereden werd . De bestuursmeerderheid steunde nochtans het voorstel, maar de hogere overheid ziet geen heil in de aanpassing. Callewaert reageert teleurgesteld, maar geeft de strijd niet op.

Callewaert kaartte in januari al aan dat er aan het T-vormige kruispunt regelmatig ongevallen met fietsers gebeuren, zelfs al lijken automobilisten er relatief goed zicht te hebben op aankomende weggebruikers. Het is een persoonlijke zaak voor het oppositieraadslid, want haar 78-jarige stiefvader werd er in december 2019 aangereden op zijn fiets en liep een hersenbloeding op. Ze stelde voor het voorrangsbord te vervangen door een duidelijk stopbord met daaronder een bord dat expliciet waarschuwt voor passerende fietsers. De maand nadien liet mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) weten dat het voorstel positief onthaald werd door de verkeerscommissie en de politie. Daarop kreeg het voorstel ook groen licht van het lokale district van het Agentschap Wegen en Verkeer, waarna het stadsbestuur alvast het stopbord liet plaatsen.

Stopbord weg?

Toen Callewaert op de gemeenteraad van donderdag vroeg wanneer het bord met de tekst ‘opgelet voor fietsers’ er bij zou komen, volgde echter ontnuchterend nieuws. “Het aanvullende politiereglement dat nodig is om de borden te kunnen plaatsen is afgekeurd door het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare werken”, aldus schepen Byttebier. “Die goedkeuring is nodig omdat de Meulebeeksesteenweg een gewestweg is. Er wordt aangehaald dat de zichtbaarheid op dat punt voldoende is. We hebben de kwestie nog eens bijkomend geargumenteerd, waarbij we er ook op wijzen dat er in de voorbije vier jaar negen ongevallen gebeurd zijn, waarbij vier keer een fietser was betrokken. Nu hopen we op een positieve respons. Als er echter geen goedkeuring komt, dan komt er niet alleen geen bordje dat waarschuwt voor fietsers, ook het stopbord zal weer weg moeten.”

Menselijke tol

Mia Callewaert reageert bijzonder teleurgesteld op het nieuws. “Het is ronduit triest dat zo’n piepkleine lokale ingreep, die potentieel levens kan redden, nu tegengehouden wordt door de hogere overheid. En dat terwijl de overheid fietsveiligheid zogenaamd hoog in het vaandel draagt. De zichtbaarheid lijkt misschien goed, maar de cijfers bewijzen dat er wel degelijk veel ongevallen op dat punt gebeuren. En elk ongeval heeft een menselijke tol. Voor onze familie is het te laat, maar om andere families leed te besparen ga ik hoe dan ook blijven ijveren voor dat bord. Ik laat het hier zeker niet bij.”