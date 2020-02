Gevaarlijk kruispunt Holdestraat krijgt extra signalisatie Sam Vanacker

07 februari 2020

10u47 0 Tielt Oppositieraadslid Mia Callewaert (N-VA) vroeg vorige maand om het kruispunt van de Holdestraat en de Meulebeeksesteenweg veiliger te maken voor fietsers. Het stadsbestuur gaat nu op die vraag in.

Voor Callewaert is het een persoonlijke zaak, want haar 78-jarige stiefvader Manfred Derksen werd er in december aangereden op z’n fiets. Hij liep een hersenbloeding op en zal nooit meer de oude zijn. Ondanks het feit dat automobilisten er relatief goed zicht hebben op aankomende weggebruikers, blijkt het punt wel degelijk gevaarlijk voor fietsers. “Vorige week werd de kwestie behandeld door de verkeerscommissie”, zegt mobiliteitsschepen Vincent byttebier (CD&V) en er werd een positief advies verleend, in samenspraak met de politie. Er komt bijkomende signalisatie.” Mia Callewaert reageert erg tevreden. “Blij dat er maatregelen komen. Hoe sneller, hoe liever. Niet voor mezelf, maar in de eerste plaats voor de andere weggebruikers. Een bordje met het opschrift ‘opgepast voor fietsers’ is een kleine moeite maar kan wel degelijk levens redden. Naar verluidt werden er onlangs weer bijna twee fietsers aangereden op die plek.”