Geschrapt Dreef-festival krijgt ludiek herdenkingshoekje Valentijn Dumoulein

04 juli 2020

15u10 0 Tielt Het coronavirus trok ook een streep door de Europafeesten en daardoor is het dit weekend heel wat stiller dan anders in Tielt. In de Patersdreef, waar normaal gezien het Dreef-festival had moeten plaatsvinden, kan je nu een tijdelijk ludiek herdenkingshoekje vinden. Met een …Dixi-toilet als kruis van dienst.

“Onze programmatie lag al helemaal vast toen het nieuws kwam dat alle evenementen geschrapt werden”, zegt Frederik Desmedt van de vzw Dreef. “Spijtig, maar we hadden begrip voor de situatie. Toch wilden we iéts doen om dit speciale weekend toch niet zomaar te laten passeren. Eerst wilden we nog een houten constructie met speakers bouwen zodat er het hele weekend toch muziek in de Patersdreef zou weerklinken, maar uiteindelijk hebben we het kleinschaliger gehouden.”

Het resultaat is een ludiek herdenkingshoekje. “Een plaats waar we Dreef 2020 symbolisch ten grave hebben gedragen”, knipoogt Frederik. “Je kan het zien als een soort herdekingsmonument, maar het kruis hebben we vervangen door een iets toepasselijker Dixi-toilet. Dat hoort nu eenmaal bij een festival, vinden we. We hebben er meteen een groene grasmat bij geplaatst en waren zelf ter plaatse om als ‘security’ van dienst een oogje in het zeil te houden. We vonden dat we iéts moeten doen, want een zomer zonder Dreef-festival is voor ons een groot gemis.”