Gemengde reacties bij terugkeer boerenmarkt naar Tramstraat: "Tijd van massa-aankopen voorbij" Valentijn Dumoulein

13 juli 2019

19u30

Bron: Valentijn Dumoulein 4 Tielt De wekelijkse boerenmarkt keerde zaterdag na een afwezigheid van vier jaar terug naar zijn vroegere thuis in de Tramstraat. Tot genoegen van het gros van de marktkramers en bezoekers, al zijn niet alle handelaars en horeca-uitbaters daar tevreden mee. De stad wil nog eens brainstormen om hen weer wat meer bij het geheel te betrekken.

De boerenmarkt vond in 1980 voor het eerst plaats en stond in de loop der jaren zowel aan het zwembad als in de Tramstraat, ter hoogte van het belastingsgebouw. In mei 2015 besliste het toenmalige stadsbestuur in samenspraak met het boerenmarktcomité om het gebeuren omwille van wegenwerken rond de Hallentoren op de Markt te verhuizen. Uiteindelijk werd beslist om van die locatie een vaste stek te maken. “Maar omdat we nog tot halfweg september gratis rondleidingen in de Hallentoren hebben is beslist de boerenmarkt terug naar de Tramstraat te halen”, vertelt bevoegd schepen Hedwig Verdoodt (CD&V). “Op die manier is ons monument beter bereikbaar en staat het nog wat meer in de verf. Er is afgesproken dat er eind augustus, begin september een evaluatie van deze maatregel volgt. Afhankelijk van de resultaten beslissen we dan wat er met de boerenmarkt gebeurt: in de Tramstraat blijven of terug naar de Markt.”

