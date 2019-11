Geld gestolen uit woning AHK

08 november 2019

18u13 0

In de Meiboomstraat in Wingene is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De daders drongen binnen in de woning tussen 20.40 uur ’s avonds en 3.10 uur ’s morgens. Ze slaagden erin zichzelf toegang te verschaffen tot de woning en gingen er met cash geld vandoor. De daders zijn voorlopig spoorloos. De politie onderzoekt de zaak.