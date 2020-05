Geen verkeersvrije Kortrijkstraat, wel beperkt parkeerverbod vanaf maandag Sam Vanacker

07 mei 2020

09u19 4 Tielt De Kortrijkstraat wordt bij de heropening van de winkels op 11 mei niet verkeersvrij gemaakt. De Kortrijkstraat wordt bij de heropening van de winkels op 11 mei niet verkeersvrij gemaakt. Oppositiepartij N-VA had dat voorstel gelanceerd om de wachtrijen beter te kunnen spreiden , maar daar gaat het stadsbestuur niet op in. Wel wordt er een parkeerverbod ingevoerd in het stukje Kortrijkstraat tussen de Patersdreef en de markt.

De maatregel werd besproken met de Raad Lokale Economie en met de politie. “De straat helemaal verkeersvrij maken vonden we te verregaand”, laat schepen van lokale economie Hedwig Verdoodt (CD&V) weten. Door een parkeerverbod in te voeren in het smalste deel van de straat kunnen klanten de vrijgekomen parkeervakken als voetgangerszone gebruiken. Zo zullen we de wachtrijen kunnen spreiden.”

Om ervoor te zorgen dat klanten toch relatief dichtbij kunnen parkeren voor snelle boodschappen, wordt er tijdelijk ook kortparkeren ingevoerd in het deel van de Kortrijkstraat tussen het Rameplein en de Standaard Boekhandel en in de Ieperstraat tussen de apotheek en de kerk. Er komt aangepaste signalisatie en de politie zal vanaf maandag een oogje in het zeil houden.