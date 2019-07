Geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze na persoonsaanrijding Alexander Haezebrouck

14 juli 2019

17u18 2 Tielt Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze is sinds deze middag in beide richtingen volledig onderbroken na een persoonsaanrijding in Tielt. “We hebben vervangbussen ingelegd”, zegt woordvoerder Thomas Baecken van Infrabel.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de tunnel onder de sporen vlak bij het station in Tielt. De treinbestuurder ging in de remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. “We hebben vervangbussen ingelegd en de andere treinen worden omgeleid via Kortrijk”, zegt woordvoerder Thomas Baecken van Infrabel. Het gaat om een wanhoopsdaad. Wie kampt met vragen over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.