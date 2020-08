Geen Melkrock dit jaar, wel exclusieve merchandise CDR

08 augustus 2020

Geen Melkrock op zondag 16 augustus omwille van de coronacrisis. Maar dat betekent niet dat de vzw Heelal helemaal stil zit dit jaar. Ze lanceerden zopas eigen merchandise die maar beperkt te verkrijgen is en dus een absoluut hebbeding is voor alle Melkrockfanaten. De vzw verkoopt T-shirts met afbeeldingen van een astronaut, een ufo of planeten (15 euro) en een totebag met de tekening van een astronaut (5 euro). Door deze aan te kopen toon je niet alleen je hart voor het Tieltse festival, maar voor muziek in het algemeen. Bestellen doe je via https://forms.gle/e6LZi7pqNzYnXHxX6. Als leuk presentje krijg je er van de organisatie vergeet-me-nietjes bovenop en maak je zelfs kans op één van de 3 duotickets voor Melkrock 2021 op 15 augustus 2021.