Geen Melkrock deze zomer Sam Vanacker

17 april 2020

08u10 5 Tielt De 23ste editie van Melkrock, die normaal op zondag 16 augustus had moeten plaatsvinden op de Watewy in Tielt, is uitgesteld tot 2021. Dat laat de organiserende vzw Heelal weten. “Het voelt aan als de enige juiste keuze.”

“Op 15 april heeft de Nationale Veiligheidsraad omwille van het coronavirus beslist dat tot eind augustus geen massa-events mogen worden georganiseerd in België. Hoewel er voorlopig geen ondergrens qua publieksopkomst is meegegeven om het begrip massabijeenkomt te definiëren, vinden we het als organisatie in de gegeven omstandigheden niet aangewezen om Melkrock te laten plaatsvinden”, zegt Bram Vermeersch van vzw Heelal.

“Het is een beslissing waarop we al enkele weken in alle sereniteit aan het anticiperen zijn. Het voelt aan als de enige juiste keuze. Nu primeren de gezondheid en de veiligheid van artiesten, festivalbezoekers, crew en onze vele vrijwilligers, medewerkers, partners, leveranciers en sponsors die van Melkrock altijd een mooie onvergetelijke dag maken. In het huidige klimaat blijkt het ook niet mogelijk om in de best mogelijke omstandigheden een nieuwe editie voor te bereiden. Een ideale Melkrock-editie met een normale concert- en sfeerbeleving, zoals we die in onverdachte tijden voor ogen hadden, is niet haalbaar. Het wordt een zomer zonder Melkrock. Maar we komen terug. Op 15 augustus 2021.”