Geen maatregelen tegen zwaar verkeer in Tielts meerjarenplan: “Blijven we geloven in sprookje van de vervollediging van de ring?” Sam Vanacker

06 december 2019

12u34 22 Tielt Tijdens de bespreking van de meerjarenplanning van de stad hadden de oppositiepartijen het ook over wat er niet in staat. Zowel sp.a als Open Vld vroegen zich af wat er gedaan zal worden aan het vele zwaar verkeer sinds het stadsbestuur de plannen heeft geschrapt om de Sint-Amandsstraat te verbreden.

Via tonnagebeperkingen en camera’s aan de Vierhoek werd zwaar verkeer eerder al uit de Stationsstraat en de Sint-Michielstraat geweerd, maar de Kasteelstraat en vooral de scholen in de Grote Hulststraat krijgen nog altijd veel vrachtverkeer te slikken. Om daar een mouw aan te passen, wou de vorige meerderheid de Sint-Amandsstraat verbreden als alternatief voor de vervollediging van de ring. Die piste is ondertussen geschrapt wegens te duur en te omslachtig. Rest de vraag hoe het nu verder moet. Volgens Simon Germonpré (Open Vld) en Birger De Coninck (sp.a) is blijven wachten tot de Vlaamse regering bereid is de ring rond Tielt te vervolledigen geen optie. “Het is Sinterklaasavond, maar dat betekent niet dat we nu allemaal moeten geloven in sprookjes”, zegt De Coninck. “Nadat wij eerder de noord-zuid-as hebben aangepakt is de tijd gekomen om ook de as van west naar oost af te sluiten. Informele gesprekken met het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de gewestwegen beheert, wijzen uit dat het daarvoor open staat. De vrachtwagens zullen moeten omrijden via de N50, maar voor internationale transporten komt dat niet op een paar extra kilometers.”

Camera's

“Het officiële standpunt van AWV is nog altijd dat de N50 te ver omrijden is”, countert schepen voor Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V). “We gaan wel weer praten met de gemeente Pittem (op wiens grondgebied een deel van de ring zou komen, nvdr) en knopen opnieuw gesprekken aan met AWV en de minister. Doorgaand verkeer moeten we vermijden en iedereen is het ermee eens dat de vervollediging van de ring de beste oplossing is. Daar blijven we voor gaan.”

Wat de eerder ingevoerde tonnagebeperking en de camera’s op de vierhoek betreft, gaf de schepen nog mee dat die camera’s pas sinds kort hun vruchten afwerpen. “Een camera kan het gewicht van een vrachtwagen niet controleren, dus boetes uitschrijven was tot voor kort niet evident. Nu meet de camera echter ook de hoogte van de vrachtwagens en ondertussen zijn al tientallen boetes uitgeschreven.”

Stukje van verbreding Sint-Amandsstraat

Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld) vroeg zich af wat er met de eerder geplande nieuwe weg rond Latexco stond te gebeuren. Volgens de geschrapte plannen zou het bedrijf namelijk een deel van de Sint-Amandsstraat kunnen inpalmen, waarna er een nieuw, rechter stuk Sint-Amandsstraat zou komen die om het bedrijf heen zou leiden. Volgens Byttebier blijft dit deel van het plan wel behouden en wordt de uitwerking ervan nog besproken met Latexco.