Geen junikermis in Kapelle Sam Vanacker

08 mei 2020

08u47 0 Tielt De junikermis op 12, 13 en 14 juni in Schuiferskapelle, traditioneel de opener van Tielt Zomert, is afgelast. Dat laat het bewonersplatform van de kleinste Tieltse deelgemeente weten. Er wordt overwogen om de kermis te verplaatsen naar september.

“De federale overheid heeft nog niks beslist rond kleinschalige evenementen, maar zolang de social distancing maatregelen van kracht zijn is het zowel praktisch als logistiek niet mogelijk om een feestweekend te organiseren”, klinkt het bij de werkgroep Feest. “De Parelrun van de Dorpsparel, die gepland stond op vrijdag 12 juni, werd alvast verplaatst naar het weekend van de dorpsfeesten op 11, 12 en 13 september. Ondertussen zijn we ook in overleg met de foorkramers om hen in september een plaatsje op ons dorpsplein aan te beiden. Mocht na 8 juni blijken dat onder bepaalde omstandigheden een kermis toegelaten is zullen we de situatie uiteraard herbekijken.”