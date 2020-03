Geen jeugdactiviteiten meer? In Kanegem gaat de chiro online verder Sam Vanacker

13 maart 2020

15u52 6 Tielt Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en dat hebben ze bij de chiro van Kanegem goed begrepen. De fysieke activiteiten zijn dan wel afgeschaft, maar de leiding vond een manier om de 110 leden toch aan het werk te zetten op zaterdagnamiddag.

“Elke zaterdag om 15 uur gaan we een nieuwe coronachallenge online zetten op onze Facebookpagina”, legt groepsleider Glenn Lambert uit. “Daarbij hebben we per chirogroep een opdracht klaar, die de leden uiteraard individueel thuis moeten oplossen. Zo zullen de leden bijvoorbeeld de opdracht krijgen om een filmpje te maken of moet er een rebus opgelost worden. De winnaars per afdeling krijgen dan een geschenkje als de crisis voorbij is.”