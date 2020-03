Geen hellend vlak voor rolstoelgebruikers aan voorkant Gildhof Sam Vanacker

06 maart 2020

12u20 0 Tielt Er komt geen hellend vlak voor rolstoelgebruikers aan de trappen van het Gildhof. Aangezien Er komt geen hellend vlak voor rolstoelgebruikers aan de trappen van het Gildhof. Aangezien de inkomhal straks gerenoveerd wordt, hadden oppositiepartijen sp.a en N-VA eerder gevraagd om die aanpassing te doen , maar schepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) laat weten dat het hellend vlak er niet komt.

Cultuurschepen Grietje Goossens antwoordde op een vraag van oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a) dat de beslissing vooral om praktische redenen genomen werd. “We hebben de vraag bekeken en informeerden bij het Agentschap Wegen en Verkeer (de Sint-Michielsstraat is een gewestweg - nvdr) of het mogelijk was om een mindervalidenparking te voorzien aan de voorkant van het Gildhof. Van AWV kregen we een negatief advies. Er is gewoon geen plaats genoeg in de straat voor zo’n parkeerplaats. Aangezien rolstoelpatiënten dus niet kunnen parkeren aan de voorkant, lijkt het ons weinig zinvol om een hellend vlak te voorzien. Bovendien hebben we nu al aan de achterkant van het Gildhof sowieso een prima rolstoelvriendelijke toegang en een ruime parking.”

De Coninck ging niet akkoord met die redenering. “Het is niet omdat er geen ruimte is voor parking dat we geen hellend vlak kunnen voorzien. Per slot van rekening kunnen rolstoelgebruikers ook afgezet worden voor de deur. Anderzijds geeft zo’n vlak aan de voorkant ook een indruk van toegankelijkheid en openheid. Iedereen zou zich welkom moeten voelen aan de voorkant van het cultuurcentrum. De drempel moet zo laag mogelijk zijn voor iedereen, met of zonder beperking.”