Geen Buren bij Kunstenaars, wel Kunstige Buren op acht locaties in Tielt Sam Vanacker

12 oktober 2020

11u17 2 Tielt De provincie geeft de fakkel van ‘Buren bij Kunstenaars’ vanaf volgend jaar door aan de Vlaamse Gemeenschap, waardoor er dit jaar is geen klassieke ‘Buren Bij Kunstenaars’-route is. H et lokaal bestuur in Tielt springt echter in de bres en voorziet onder de noemer ‘Kunstige Buren’ op 17 en 18 oktober een alternatief voor de Tieltse kunstliefhebbers.

“Tieltse creatievelingen gooiden in het verleden al gretig hun deuren open tijdens de voorbije edities van Buren bij kunstenaars. Zie ‘Kunstige Buren’ gerust als een coronaproof culturele uitstap in eigen stad, langs een parcours dat je een afwisselend palet aanbiedt van creativiteit, vakmanschap en artistieke inspiratie”, verwoordt Frederik Vanlaere van cultuurcentrum Het Gildof het. “Kunst is voor velen een passie naast de dagtaak en vaak besef je zelf niet tot wat voor moois je buur in staat is.”

Tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur kan je komend weekend langs gaan op deze 8 locaties:

• Het collectief ‘Open atelier’ verwelkomt je in de vitrines van twee winkelpanden in de Kortrijkstraat 63, nl. oud-schoenenwinkel Cassandra en scharenwinkel Werniers, met een waaier aan artistieke en experimentele keramiek.

• Pottendraaier Hans Wijnhoven toont en demonstreert in zijn eigen atelier ‘pottenbakkerij Johannes’ in de Pieter Simonsstraat 18.

• Greta Vervisch, Riet Wittewrongel en Marie-Christine Mervylde exposeren hun schilderijen in dienstencentrum ‘t Vijverhof, Kortrijkstraat 68.

• Glaskunstenaar Blue (Patrick Marijns) leerde de knepen van het vak van Bruggeling Marcel Vlaeminck. Creaties van beiden zullen te zien zijn in het koetshuis van Mulle de Terschueren, Ieperstraat 44.

• Ludwina Bettens, Nicole Vandendriessche, Trien (Carine Bauwens) Koen Desmet en Marloes Tinel exposeren hun werken in de d’ Hulsterzaal van cultuurcentrum Gildhof.

• VOC Op Stap heeft een creatieve atelierwerking voor mensen met een beperking en laat je graag kennis maken met hun exploten in de Bruggestraat 18.

• In bloemenzaak Naturel in de Aarseelse Haantjesstraat 1b kan je kijken naar schilderijen van Eva Lootens.

• Keramiekcollectief Keramos opent zijn deuren in de Felix D’Hoopstraat 26.



Een aantal locaties kan je veilig vanop het Tieltse trottoir bewonderen. Op de plaatsen waar je binnen kunt zijn handen ontsmetten en een mondmasker dragen verplicht.