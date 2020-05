Geen besmettingen in wzc Deken Darras Sam Vanacker

04 mei 2020

21u44 10 Tielt Goed nieuws vanuit woon-en zorgcentrum Deken Darras in Tielt. Alle rusthuisbewoners en alle personeelsleden van Zorg Tielt die in contact komen met de bewoners werden vorige donderdag getest op Covid-19. Niemand testte positief.

De overheid verdeelde de voorbije weken massaal testkits over de Vlaamse rusthuizen. Het personeel en de bewoners van wzc Deken Darras werden donderdag getest. In het rusthuis waren er geen gekende besmettingen, maar begin april was wel nog sprake van een bevestigde besmetting in de naastgelegen serviceflats van residentie Ampe. Sindsdien zijn er geen besmettingen bij gekomen en dat wordt nu bevestigd door de testresultaten.

“Alle 317 testen zijn negatief en daar zijn wij uiteraard heel blij om”, aldus zorgschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “De inspanningen en opofferingen van zowel de medische omkadering, de bewoners, de familie van onze bewoners en uiteraard de personeelsleden en de directie werpen hun vruchten af. Al moeten we meteen ook benadrukken dat deze tests slechts een momentopname zijn. We blijven dus verder ons uiterste best doen en doen er alles aan om het coronavirus buiten te houden.”

De schepen laat verder weten dat de exitstrategie wel al stilaan voorbereid wordt. “Vanaf 18 mei laten we alvast in Residentie Ampe een mantelzorger per bewoner toe. Later wordt dan bekeken vanaf wanneer dit ook kan binnen het wzc. Het is van belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt en enkel op voorwaarde dat de gunstige trend inzake nieuwe besmettingen zich verder zet.”