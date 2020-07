Geboorteaangiftes kunnen voortaan ter plekke in materniteit Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

01 juli 2020

13u32 0 Tielt Kersverse ouders hoeven niet meer naar het Tieltse stadhuis te gaan om hun nageslacht te laten registreren, want sinds 1 juli kan de geboorteaangifte gewoon ter plaatse gebeuren, in de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis. “Erg handig”, zegt Lodewijk Demees. Hij was de eerste ouder die gebruik maakte van de nieuwe dienst.

Elke maandag, woensdag en vrijdag is er voortaan een ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van Tielt aanwezig in een kantoortje op de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis. “Groot voordeel is dat de geboorteaangifte veel vlugger kan gebeuren en bovendien zonder verplaatsing naar het stadhuis”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Sowieso zijn de eerste dagen na een geboorte erg druk en dan ook nog de tijd vinden om naar het stadhuis te komen is niet evident, zeker als de ouders niet in Tielt wonen. Drie vierde van de bevallingen in Tielt zijn voor ouders die buiten Tielt wonen.”

Snel geregeld

Lodewijk Demees (31) en Janne Cornilli (30) uit Aalter bevestigen dat. Ze werden op 1 juli de trotse ouders van de kleine Juliette Demees, een zusje voor Felix (2,5). “Erg handig”, zegt Lodewijk. “De geboorte van ons zoontje Felix vond ook hier plaats. Toen moest ik naar het stadhuis, maar nu is de aangifte hier ter plekke op een paar minuten geregeld.”

Met de nieuwe service geeft het stadsbestuur ook het signaal dat ze het ziekenhuis steunen in de strijd tegen een eventuele sluiting van de materniteit. Uit een rapport dat in januari 2020 bekend raakte, blijkt dat het Sint-Andriesziekenhuis de norm van 557 bevallingen per jaar niet haalt en dus in aanmerking zou kunnen komen voor sluiting. Noch de ziekenhuisdirectie, noch het stadsbestuur willen dat zien gebeuren en in februari stuurde de gemeenteraad ook al een motie richting de minister van Volksgezondheid. De minister reageerde toen dat er nog niet beslist was.