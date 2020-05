Garage vat vuur na tuinonderhoud bij 93-jarige in Tielt LSI

18 mei 2020

18u26

Bron: LSI 4 Tielt In de Groenestraat in Tielt heeft een garage van een 93-jarige man maandagnamiddag vuur gevat. Mogelijk ontstond de brand nadat bij onderhoud van de tuin een klusjesdienst kruid met een brander verwijderde.

Rond 16.45 uur merkten dakwerkers bij de buren een brandgeur en rook op. Op dat ogenblik merkte ook bewoner Antoon Borms (93) het vuur op. “Ik kwam nog eens naar buiten om een frisse neus te halen”, vertelt de kranige man. “Ik merkte op de hoek van de garage op dat de afvoerbuis van het regenwater aan het branden was. Gelukkig was ik er snel bij.” Bij de noodcentrale ontstond bij de oproep een misverstand. De hulpdiensten zetten aanvankelijk koers richting Groenestraat in Ruiselede, maar al snel bleek dat de brand zich in de Groenestraat in Tielt, een zijstraat van de Ruiseleedsesteenweg, voordeed. De brandweer van de zone Midwest had het vuur snel onder controle. Een grasmachine in de garage kon gered worden. Vooral de buitenkant van de garage, een hek en plastic beslag werden vernield.