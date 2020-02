Galerie Carpe Diem strikt beeldhouwer Hubert Minnebo voor verjaardagsexpo Sam Vanacker

16u25 0 Tielt De internationaal gewaardeerde beeldende kunstenaar Hubert Minnebo uit Jabbeke is op 6 februari 80 geworden en meteen ook toe aan 62 jaar tentoonstellingen. Die verjaardag wordt gevierd met een expo in de Tieltse kunstgalerij Carpe Diem.

Hubert Minnebo debuteerde als schilder, maar verwierf faam als beeldhouwer en juweelontwerper. Zijn monumentale werken zijn te bewonderen in het Japanse Osaka, Jeddah in Saudi-Arabië en dichter bij huis in Antwerpen (Middelheim), Oostende (Zeemanshuis Godtschalck) en Hasselt (Provinciehuis). Ook in Tielt is een werk van zijn hand te bewonderen, want sinds 2008 staat een groot stuk van hem aan de bibliotheek. “Het toeval wil dat dat Tieltse werk drie weken geleden beschadigd is geraakt bij een aanrijding”, zegt Hubert. “Meestal werk ik met brons, maar dit werk is van koper. Er zit jammer genoeg een kras en een bluts in, waardoor er wat herstellingswerken zullen nodig zijn. Hoe ik mijn werk typeer? Ik heb een heel persoonlijke, precolumbiaanse stijl. De rode draad zijn de tweeledige gezichten. Die gezichten zijn als het ware mijn handtekening en worden ook wel het ‘minnebootje’ genoemd.”

Naast het monumentale maakt Minnebo ook kleinere werken. Een selectie van dertig werken, aangevuld met etsen en juwelen van Minnebo, is straks vijf weekends op rij te bewonderen zijn in de Tieltse kunstgalerij Carpe Diem. “Ik kende het werk van Hubert en van zijn leermeester Octave Landuyt, toch een grote naam in de kunstwereld. Dus toen ik via via hoorde dat hij een expositieruimte zocht hapte ik meteen toe”, zegt Veronique Maes, die al sinds 2010 Carpe Diem runt in de Pittemsesteenweg.

De solotentoonstelling loopt vanaf zaterdag 7 maart tot en met zaterdag 11 april. De galerie is open op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10 tot 18.30 uur. Meer info op www.gallerycarpediem.be of www.minnebo.be.