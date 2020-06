Ga deze zomer op zoek naar de toverstokjes van heks Tanneke en haar zeven zusjes in Tannekes Tuin Sam Vanacker

29 juni 2020

13u54 0 Tielt Naast de nieuwe fiets-en wandel(zoek)tochten die de stad eerder lanceerde pakken verschillende Tieltse verenigingen ook met eigen, originele zomerzoektochten uit. Zo kunnen kinderen bij volkstuintjesproject Tannekes Tuin straks op zoek gaan naar de toverstokjes van heks Tanneke en haar zusjes.

“In het kader van zomer@tielt, maar ook omdat het prima past binnen onze pedagogische doelstellingen, besloten we om een speurtocht voor kinderen uit te werken”, zegt Lies Geerolf van Tannekes Tuin. “We dokterden een verhaal uit over heks Tanneke en haar zeven zusjes die hun toverstokjes kwijt zijn. Op een speelse manier leren de kinderen de heksenzusjes kennen, terwijl tijdens de zoektocht ook thema’s zoals compost, milieu, moestuin, kruidentuin, bloemenweide, dieren en de gesloten kringloop aan bod komen. Kinderen mogen verkleed als heks of tovenaar naar de tuin komen en na afloop kan iedereen een ‘heksenbrouwsel’ drinken aan onze bar.”

Vier vrijdagen

Deelnemen aan de speurtocht kan op vier vrijdagen in juli en augustus, met name op 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 augustus, telkens van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16 uur. Kinderen tussen 5 en 10 jaar zijn welkom, mits begeleiding van een volwassene. Deelnemen kost 2 euro. Inschrijven is verplicht en kan via mail naar speurtocht.tanneke@gmail.com, met vermelding van dag, voorkeur voor- of namiddag, aantal kinderen en telefoonnummer.

Tannekes Tuin ligt in de Wingensesteenweg ter hoogte van huisnummer 20, net tegenover tankstation G&V.

Meer details en enkele andere zoektochten die ongetwijfeld ook de moeite waard zijn om deze zomer te verkennen met de kinderen, zijn te vinden op www.visittielt.be/nog-meer-zomertielt.