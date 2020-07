Frits De Brabandere is voortaan de oudste West-Vlaamse man Sam Vanacker

07 juli 2020

14u48 0 Tielt Tieltenaar Frits De Brabandere, die eind maart nog afscheid moest nemen van zijn echtgenote Carola, is voortaan officieel de oudste man van onze provincie. Hij wordt op 6 november 104.

De oudste man van West-Vlaanderen was tot voor kort Wevelgemnaar Laurent Vandewalle. Hij overleed op een zucht van zijn 104de verjaardag, waardoor de oudste mannelijke West-Vlaming nu in Tielt woont. Frits De Brabandere wordt dit jaar 104. Hij was 78 jaar getrouwd met Carola Wambeke, wat hen een van de oudste koppels van het land maakte. Ze verhuisden in oktober 2019 van hun huisje in Schuiferskapelle naar rusthuis Deken Darras in Tielt, maar op 23 maart overleed Carola. Ze was een maand eerder 100 jaar geworden.

Door de coronamaatregelen mocht Frits toen niet bij de uitvaart van Carola aanwezig zijn, al had hij wel de kans om afscheid te nemen in het rusthuis. “Vader had het er even moeilijk mee, maar hij heeft ook wel begrip voor de situatie”, liet zoon Hugo toen optekenen. “Zowel wij als het verplegend personeel hebben hem uitgelegd dat veiligheid op de eerste plaats komt. Dat begrijpt hij ook. Vader is 103 jaar en een eenvoudige verkoudheid kan hem al fataal worden.”