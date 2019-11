Foutparkeerders hinderen brandweer op weg naar uitslaande garagebrand VHS

27 november 2019

20u03 11 Tielt Langs de Waaiberglaan in Aarsele (Tielt) is woensdagvoormiddag een garage naast een woning uitgebrand. Fout geparkeerde voertuigen aan de school recht tegenover de brandweerkazerne zorgden voor vertraging toen de blussers wilden uitrukken.

Een oudere man was woensdagvoormiddag met een schijfmachine in de weer in zijn garage, waarin heel wat materiaal ligt. Op een bepaald moment ging de man weer even naar zijn woning. Maar toen hij rond half twaalf terugkeerde, merkte hij dat er brand was ontstaan in de garage. Ongeveer op hetzelfde moment waren er ook buren die merkten dat er iets niet pluis was.

Wildparkeren

De blussers repten zich naar hun kazerne in de Molenweg, maar daar stonden heel wat wagens van ouders die hun kroost kwamen ophalen in de basisschool recht tegenover de kazerne. Dat zorgde voor enkele minuten vertraging. Toen de pompiers twee straten verderop arriveerden op de plaats van de feiten, sloegen de vlammen al uit de garage. De brand was snel onder controle, de woning van de bejaarde man kon gevrijwaard worden.