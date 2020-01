FOTOREEKS: Zesdejaars vieren honderd dagen: “Opvallend veel rustiger dan vorig jaar” Sam Vanacker

31 januari 2020

17u55 0 Tielt De zesdejaars van Tielt hebben de laatste honderd dagen van hun middelbare schoolcarrière ingezet. Naar aloude traditie ging dat gepaard met luide muziek, kleurrijke kostuums en bergen confetti, gevolgd door een feestelijke optocht naar de markt. Volgens jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) verliep de donderdagnacht opvallend veel rustiger dan vorig jaar.

Net als vorig jaar was er in de nacht van donderdag op vrijdag een alcoholverbod van kracht in Tielt omdat de meeste zesdejaars op donderdagavond soms wat te stevig de bloemetjes buiten zetten. Al verliep de nacht dit jaar relatief rustig. “Vorig jaar hadden we in de nacht van donderdag op vrijdag te kampen met vandalenstreken, terwijl er zelfs enkele studenten in het ziekenhuis belandden met brandwonden van bommetjes”, zegt jeugdschepen Pascale Baert. “Dit keer waren er weliswaar opnieuw enkele knallen te horen, maar er zijn geen incidenten voorgevallen en er was evenmin sprake van vandalisme. Ook de politie is tevreden. Een enorm verschil met vorig jaar. We mogen best wel trots zijn op deze generatie.”

Het is de eerste keer dat de 100-dagenviering in Tielt zo vroeg op het jaar valt. Eerder was de viering telkens pas na de krokusvakantie, maar op vraag van enkele scholen die in die periode met examens zitten werd de viering vervroegd, al is de datum van de honderd dagen viering sowieso arbitrair. Zo vierden de Roeselaarse scholieren twee weken geleden zelfs al hun honderd dagen. Een tweede nieuwigheid is dat de vrijdagavondfuif in de Europahal wegens weinig interesse bij de jongeren afgeschaft werd.

Voor de zesdejaars die elkaar vrijdag massaal stonden te bekogelen met confetti maakte het in elk geval weinig verschil. “Ik ben vanmorgen al heel vroeg gestart op café met enkele vrienden”, zegt Winter Clinckemaille (17) uit het laatste jaar wiskunde-wetenschappen. “Dat er straks geen fuif meer volgt is helemaal niet zo erg. Ik ga vanavond sowieso vroeg onder de wol kruipen.”