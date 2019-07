FOTOREEKS. Kinderen baas op Vlaamse feestdag in Tielt Sam Vanacker

11 juli 2019

17u40 0 Tielt De formule is dan wel licht veranderd ten opzichte van de vorige edities, de traditionele kindernamiddag op 11 juli op de markt van Tielt werd opnieuw een schot in de roos. Honderden kinderen lieten zich helemaal gaan terwijl ouders en grootouders genoten van de terrasjes.

Geen marktoptreden dit jaar voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Tielt, maar de jeugddienst van de stad had opnieuw alles uit de kast gehaald voor de kindernamiddag op de markt. Enkele grote springkastelen, een schietstand, volksspelen, een grimestand, gekke kapsels, krijtjesworkshops, eendjes vissen,.. Het is slechts een greep uit het enorme aanbod waar kinderen donderdag helemaal gratis van konden genieten. Ook voor de horecazaken op en rond de markt werd 11 juli een schot in de roos.

“Cijfers heb ik niet aangezien de kinderen komen en gaan wanneer ze willen, maar er was toch opnieuw veel volk op pad”, zegt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “En voor het gratis optreden van Jo Lemaire en JET in het Gildhof zijn trouwens 430 van de 450 beschikbare plaatsen bezet.” Of de afgeslankte formule volgend jaar aangehouden blijft, valt af te wachten. “Het is niet omdat we nu uitwijken naar het Gildhof dat we dat ook elk jaar gaan doen. Sowieso gaan we evalueren”, aldus nog de schepen.