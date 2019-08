Fotoclub Gamma stelt tentoon in Sint-Andriesziekenhuis SVR

06 augustus 2019

17u28 0 Tielt Bezoekers van het Sint-Andriesziekenhuis kunnen tussen 10 augustus en 10 oktober foto’s van de Tieltse fotokring Gamma bewonderen in de inkomhal.

Eenentwintig leden van de club laten er hun mooiste beelden zien. De foto’s van Gamma vormen al de 235ste tentoonstelling die de wanden van het ziekenhuis tijdelijk mag sieren. De tentoonstelling wordt geopend op 10 augustus om 11 uur. Gastspreker is dokter en voormalig cultuurschepen Guido Mehuys. Het is trouwens niet de eerste keer dat Gamma exposeert in het ziekenhuis. Ook in 2017 stelde de club er tentoon.

De foto’s zijn deze keer van Dirk Blommaert, Johny Callens, Jacques Carre, Etienne Compernolle, Karoline De Soete, Geert Degrieck, Annemie Deklerck, Herman Duprez, Ignace Haeck, José Houtteman, Carlos Laethem, Sandra Riviere, Oswald Spriet, Luc Van Biesbrouck, Patricia Van de Walle, Jacques Van Der Beken, Thierry Verbrugghe, Luc Verstraete, Patrick Viaene, Ronald Vuyst en Geert Willemyns.