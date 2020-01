Formule wekelijkse huiswerkbegeleiding met opvoedingsadvies wordt bijgestuurd: “Niet de bedoeling dat het een cafetaria werd” Sam Vanacker

13 januari 2020

10u58 0 Tielt Het OCMW van Tielt stuurt het project bij waarmee er in de gebouwen van het CVO voor huiswerkbegeleiding wordt gezorgd. Eerder kregen de ouders na die huiswerkbegeleiding in een aparte ruimte een tasje soep en een croque monsieur aangeboden, maar dat laatste wordt voortaan geschrapt.

Oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a) bond de kat de bel aan en vroeg zich af waarom het project, dat sinds eind 2018 loopt, halfweg het schooljaar aangepast werd. Schepen Pascale Baert reageerde dat het luik huiswerkbegeleiding weliswaar behouden blijft, maar dat het luik ‘opvoedingsondersteuning’ geschrapt wordt. “We wilden een ontmoetingsplaats creëren voor ouders, zodat er onderling informatie kon uitgewisseld worden of advies kon gevraagd worden over pakweg zakgeld. Maar we schoten ons doel voorbij. Het was een soort cafetaria geworden en dat was nooit onze bedoeling. Daar personeel voor inzetten zonder dat er inhoudelijk iets tegenover staat konden we niet blijven doen. Al is de huiswerkbegeleiding op zich wel een succes. Elke maandagavond worden er vijftien tot twintig kinderen geholpen. Ouders blijven overigens welkom met vragen, terwijl ze ter plaatse ook kunnen wachten. Maar voortaan is het zonder catering.”