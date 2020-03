Filourun rond en door Het Spoor aan vierde editie toe Sam Vanacker

11u44 0 Tielt Het oudercomité van basisschool Het Spoor organiseert op zaterdag 21 maart al voor het vierde jaar op rij de FilouRun, een stratenloop door en rond de school in de Stationsstraat.

Per afgelegde ronde krijgen deelnemers een jeton die voor een flesje bier kan worden ingeruild, met een maximum van tien flesjes. Een rondje bedraagt ongeveer een kilometer en zowel lopers als wandelaars van alle leeftijden zijn welkom. Wie jonger is dan zestien is kan de jeton inruilen voor een kinderdrankje. Het startschot wordt gegeven om 15 uur, het einde is voorzien rond 18 uur. De voorinschrijvingen zijn ondertussen afgesloten, maar de dag zelf inschrijven kan ook. Volwassenen betalen 14 euro, kinderen 5 euro. De opbrengst van de Run gaat via het oudercomité naar de school.