FIFA-tornooi in De Ponte verplaatst naar 5 september Sam Vanacker

06 juli 2020

08u54 1 Tielt Baptiste Ghesquiere en Stijn De Rammelaere hebben een nieuwe datum voor het eerste Tielts Gaming Kampioenschap. Baptiste Ghesquiere en Stijn De Rammelaere hebben een nieuwe datum voor het eerste Tielts Gaming Kampioenschap. Het duo kocht begin maart twaalf playstations en wilde op 7 juni een reeks FIFA-tornooien organiseren in Zaal 7 , maar door de coronacrisis werd het evenement uitgesteld.

De opzet blijft ongewijzigd. “We willen e-sports lanceren in Tielt en gaan op zaterdag 5 september gamers samen brengen voor een unieke competitie”, zegt Baptiste Ghesquiere. “Op die dag organiseren we vijf tornooien FIFA 20, verdeeld in vier leeftijdscategorieën. Elk toernooi bestaat uit voorrondes, 8ste finales, kwartfinales, halve finales en finales. We zorgen ervoor dat alles veilig volgens de coronaregels kan verlopen.”

“We zijn al volop bezig met de voorbereidingen en zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de dag zelf willen meehelpen. Ook adverteerders die hun product of bedrijf in de kijker willen plaatsen, kunnen contact opnemen.” Vrijwilligers kunnen contact opnemen via crew@bizzinga.be, adverteerders via advertising@bizzinga.be. Meer info op de Facebookpagina van het Tielts Gaming Kampioenschap.