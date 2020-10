Fietsster loopt ernstig hoofdwonde op bij botsing VHS

12 oktober 2020

19u47 1

Een 58-jarige vrouw uit Tielt raakte vrijdagavond rond 21.15 uur ernstig gewond aan het hoofd bij een ongeval op het kruispunt van de Holdestraat met de Deken Darraslaan. De dame reed met haar elektrische fiets in de richting van het centrum toen het tot een aanrijding kwam met de auto van een 59-jarige man uit Wingene. Die reed in de Holdestraat in de richting van de Ringlaan. De fietsster kwam ten val. Ze kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Omwille van de ernst van haar verwondingen werd ze naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. De automobilist die bij het ongeval betrokken was, bleef ongedeerd. De man was wel onder de indruk.