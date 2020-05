Fietsersbond lanceert oproep om handje te helpen met ‘Fijn dat je fietst’-actie Sam Vanacker

31 mei 2020

12u08 0 Tielt De Fietsersbond van Tielt roept op om op woensdag 3 juni zoveel mogelijk ‘Fijn dat je Fietst’-boodschappen te laten verschijnen op de fietspaden. “Dat kan met sjablonen en krijtverf, maar ook gewoon door met een krijtje de boodschap op fietspaden te schrijven”, aldus Birger Landuyt van de Fietsersbond.

“Tijdens de coronacrisis hebben velen de fiets herontdekt. Daarom is het extra jammer dat onze stad in het nieuwe fietsrapport (een grootschalige bevraging over fietsvriendelijkheid in 72 gemeenten, in oktober uitgevoerd door de Fietsersbond en de VSV - red.) een van de slechtste leerlingen van de klas is. Tielt eindigde op de zeventigste plaats en vooral op vlak van fietsveiligheid scoren we ronduit slecht. Het is bijvoorbeeld algemeen geweten dat veel ouders hun kroost niet op de fiets door het centrum durven laten rijden. Opvallend is dat veel fietsers ook niet weten waar ze met hun klachten of vragen terecht kunnen. Er is duidelijk nog werk aan de winkel.”

Oproep

Om fietsend Tielt een hart onder de riem te steken is de Fietsersbond van plan om op woensdag 3 juni - ‘Wereldfietsdag’ - de boodschap ‘Fijn dat je fietst’ laten verschijnen op zoveel mogelijk plaatsen in de stad. Daarmee is de Fietsersbond niet aan hun proefstuk toe. Bij de start van het schooljaar op 2 september 2019 werd een gelijkaardige actie georganiseerd. Al roept de Fietsersbond dit keer iedereen op om mee te doen. “Met meerdere personen samen op pad gaan is in coronatijden niet mogelijk, maar deze actie kan je samen of apart uitvoeren. Daarom roepen we iedereen die zin heeft op om deel te nemen. Dat kan met sjablonen en krijtverf, maar ook gewoon door met een krijtje de boodschap op het fietspad te schrijven.”