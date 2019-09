Fietsersbond houdt ludieke ‘guerrilla’-actie SVR

02 september 2019

19u50 2 Tielt Om bij de start van het nieuwe schooljaar de veiligheid van de fietser letterlijk in de verf te zetten, heeft de Fietsersbond van Tielt een ludieke ‘guerrilla’-actie uitgevoerd. Maandagochtend werden fietsers in Tielt verrast door nieuwe wegmarkeringen.

Vrijwilligers van de Fietsersbond brachten tijdelijke wegmarkeringen aan in de omgeving van de Stationsstraat, de Sint-Michielstraat en de Conventieweg. “Via die markeringen willen we enerzijds de automobilisten sensibiliseren om voldoende afstand te houden van de fietsers. Anderzijds willen we ook de fietsers bedanken omdat ze door te fietsen meehelpen de autodruk in de stad te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.”