Fietser loopt beenbreuk op bij ongeval op kruispunt

23 oktober 2019

17u08 0

Op het kruispunt van de Feestewegel met de Pieter Simonsstraat in Tielt is dinsdag rond 21.30 uur een ongeval gebeurd. Een 19-jarige fietser die vanuit de Pieter Simonsstraat gereden kwam, botste met een auto die de Feestewegel volgde. De fietser liep een beenbreuk op en werd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.