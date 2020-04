Fietser lichtgewond na aanrijding door auto VHS

22 april 2020

18u08

Op het kruispunt van de Wakkensesteenweg met de Nieuwe Veldstraat in Tielt gebeurde woensdag kort na de middag een ongeval. Een 33-jarige automobilist uit Izegem kwam er in botsing met een 74-jarige fietser uit Tielt. Die laatste liep daarbij lichte verwondingen op. De man werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. De automobilist kwam er met de schrik vanaf.