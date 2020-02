Fietsbieb Tielt zoekt ruimer stekje Sam Vanacker

21 februari 2020

11u04 0 Tielt De Fietsbieb van Tielt, waar je tegen een zacht prijsje kinderfietsen kunt huren, is twee jaar jong en zoekt een ruimere locatie. Op dit moment zit de fietsbieb nog in een garagebox op het domein van Mivalti, maar met 87 fietsen in het aanbod wordt die box stilaan te klein.

De Fietsbieb is een initiatief van Beweging.net, dat de voorbije jaren al in vierentwintig West-Vlaamse steden en gemeenten werd uitgerold. Tielt was er vroeg bij en startte al een uitleenpunt op in januari 2018. Twee jaar later staat de teller op 87 fietsen voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De binnengebrachte fietsen worden telkens op punt gezet door een ploeg vrijwilligers en gemiddeld is meer dan de helft van de fietsen uitgeleend. “Om vlot te kunnen blijven inspelen op de noden blijven we op zoek naar extra vrijwilligers, zowel om de Fietsbieb te bemannen als om fietsen te herstellen”, zegt Christophe Capoen van de Fietsbieb. “Aan de andere kant zijn we ook op zoek naar een ruimere locatie, want de garagebox bij Mivalti wordt stilaan te klein.”

De Tieltse Fietsbieb is elke derde zaterdag van de maand open tussen 10 en 12 uur en is te bereiken via de hoofdingang van Mivalti in de Gruuthusestraat. Een tweedehands kinderfietsje een jaar ontlenen kan voor twintig euro fietsgeld en een waarborg van twintig euro. Wie meer info zoekt, een handje wil helpen of suggesties heeft voor een locatie kan terecht op tielt@fietsbieb.be of op 0473/57.14.08.