Feestelijkheden rond pater Damiaan leveren 4.000 euro op voor Damiaanactie SVR

03 december 2019

15u28 1 Tielt Het Tieltse startschot van de campagne rond de tiende verjaardag van de heiligverklaring van pater Damiaan heeft vierduizend euro opgebracht voor de Damiaanactie.

Damiaan werd op 13 oktober in Tielt herdacht met een mis met bisschop Lode Aerts, een tentoonstelling en een feestmaaltijd in Mivalti. “Het werd een geslaagde jubileumviering, terwijl we driehonderd mensen hadden die mee aan tafel schoven in de zaal van Mivalti”, zegt voorzitter Hein Samyn. “Tegelijk werd ook de tentoonstelling ‘Damiaan. Held en Heilige’ een groot succes, al is die expo nog niet voorbij. Ze houdt de komende twee jaar halt in tientallen steden en gemeentes in Vlaanderen. Nu hebben we al een mooie vierduizend euro ingezameld voor de Damiaanactie en Damiaan Inspireert, maar het eindsaldo zal pas bekendgemaakt worden op het einde van de expo in oktober 2021.”

Wie de reizende Damiaanexpo de komende twee jaar naar zijn gemeente wil halen, kan contact opnemen met Hein Samyn op 0468/40.84.13 of via samynhein@gmail.com.