Feesteditie Project Y afgelast Sam Vanacker

06 april 2020

19u42 0 Tielt Project Y, de grote jaarlijkse KSA-fuif in de Europahal, is afgelast. Met telkens om en bij de tweeduizend bezoekers ging het om een van de grootste fuiven van het jaar in Tielt. De fuif zal wel volgend jaar plaatsvinden.

Normaal had de negende editie moeten plaatsvinden op zaterdag 25 april. Het had eigenlijk ook de laatste editie van Project Y moeten worden, met op het programma een ‘Best Of’ van de voorbije acht jaar. “Helaas moeten we met heel veel tegenzin Project Y 2020 annuleren”, aldus het organiserende team. “De laatste best-of edition zal een jaartje opgeschoven worden naar 24 april 2021. We danken de partners en de artiesten voor de flexibiliteit en danken de medewerkers voor de uren voorbereidingswerk.”

24 april kan je nu dus al noteren in de agenda voor volgend jaar, al belooft de KSA van Tielt op 25 april 2020 wel voor een aantal livestreams van dj-sets te zorgen op hun facebookpagina. Die kan je dan volgen van thuis uit.