Fara (8) staat voor gevecht van 2 jaar tegen leukemie, team staat klaar om met haar de strijd te winnen Redactie

21 juni 2019

06u30 8 Tielt Zeven vrienden met het hart op de juiste plaats hebben ‘Team Fara’ opgericht om leukemiepatiëntje Fara Demeyer (8) uit Aarsele een hart onder de riem te steken. Fara heeft er net een eerste reeks chemo op zitten en de behandeling tegen de kanker zal nog minstens twee jaar duren. Om de kosten voor het gezin wat te drukken, gaat Team Fara allerlei evenementen organiseren.

Fara Demeyer (8) en haar ouders Nathalie Van Nieuwenhuyse en Kim Demeyer kregen op 3 mei slecht nieuws. “Fara voelde zich al een paar dagen ziek. De huisdokter dacht aan een infectie en schreef antibiotica voor, maar haar koorts zakte niet en ik bleef me zorgen maken. In het ziekenhuis van Tielt trokken ze bloed en nog geen half uur later belde de pediater me. De bloedwaarden van Fara waren heel slecht. Die avond nog werd Fara naar het UZ van Gent overgebracht.”

Op zaterdag onderging Fara al een beenmergpunctie. Het verdict was keihard. Leukemie. “Mijn wereld stortte in”, vertelt Nathalie, die operatieverpleegkundige is. “Kanker was voor mij een ver-van-mijn-bed-show. Hoewel ik er via mijn werk soms mee geconfronteerd werd, heb ik het nooit van dichtbij meegemaakt. Het was iets dat anderen overkwam. En dan krijg je plots te horen dat je dochter kanker heeft. De chemobehandeling werd meteen opgestart. Achtentwintig dagen verbleven we in de oncologische kinderafdeling van het UZ.”

Haaruitval

Langzaam gingen de bloedwaarden van Fara weer de goede richting uit. “De dokters geven haar 85 procent kans op een volledige genezing, maar de behandeling zal nog minstens twee jaar duren. Fara houdt zich sterk. Het ergste vond ze haar haaruitval. Ze had erg mooi haar. Ondertussen slaapt ze weer thuis in Aarsele en voortaan werken we met dagopnames. Die eerste dag terug thuis was niets minder dan een feest. Fara en ik hebben de hele dag samen geknutseld en gekookt.”

Team Fara

Om Fara, haar zus Luna (14) en mama Nathalie een hart onder de riem te steken, richtten zeven vrienden van Nathalie ‘Team Fara’ op. “Toen we de diagnose hoorden, voelden we ons zo machteloos. We vroegen ons af hoe we de strijd konden verlichten”, reageert Dean Dewitte uit Schuiferskapelle. “Met Team Fara gaan we enkele evenementen organiseren ten voordele van Fara, maar in de eerste plaats willen we een platform zijn waar andere verenigingen hun karretje kunnen aan haken. Vele handen maken licht werk en we hopen zo veel mogelijk initiatieven te kunnen bundelen en zoveel mogelijk steun te verzamelen voor Fara.”

“In het begin was ik wat overweldigd”, geeft Nathalie toe. “Tegelijk doet het deugd dat zoveel mensen met ons begaan zijn. Sinds de oprichting van de Facebookpagina van Team Fara krijgen we steunbetuigingen uit alle hoeken. We staan er niet alleen voor en daar ben ik dankbaar voor. Ook de klasgenootjes van Fara uit het derde leerjaar van De Wijzer leven erg mee. Bezoekjes liggen moeilijk omdat Fara door de chemo kwetsbaar is, maar ze krijgt veel tekeningen van haar vriendjes.”

Alpaca’s

Ondertussen loopt er al een eerste actie van Team Fara. “We verkopen oplaadbare nachtlampjes in de vorm van alpaca’s”, legt Dean uit. “Alpaca’s zijn de favoriete dieren van Fara. Aan de overkant van haar school zitten enkele alpaca’s in een weide”, pikt Nathalie in.

“Ook de opbrengst van onze jaarlijkse ComedyForLife-optredens in Schuiferskapelle in december gaat naar Team Fara”, pikt Dean weer in. “We denken ook na over een benefietactie, al zal dat pas voor de zomer van 2020 zijn. Maar nogmaals, elke euro telt en daarom roepen we iedereen op mee op de kar te springen voor Fara. Hoe meer initiatieven hoe liever.”

Contact opnemen met Team Fara kan via hallo@teamfara.be, via een berichtje op de Facebookpagina of op www.teamfara.be. Steunen kan ook op rekeningnummer BE05 7360 5727 9675.