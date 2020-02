Extra Vlaamse subsidies voor Sint-Jozefsinstituut VDI

09 februari 2020

14u54 0 Tielt Het Sint-Jozefsinstituut in Tielt krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 95.000 euro subsidie. Die krijgt het bovenop een reeds eerder toegekende toelage van 1,2 miljoen euro voor de aankoop van de vroegere Vives-campus in de Beernegemstraat.

De subsidie wordt verdeeld via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). In totaal geeft de minister 3 miljard euro extra uit aan scholenbouw. De voormalige gebouwen van Vives worden vanaf 1 september ingepalmd door het Sint-Jozefsinstituut. Er zullen een reeks aanpassingswerken volgen.